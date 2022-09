Schwebebalken-Europameisterin Emma Malewski verzichtet wegen einer Fußprellung auf einen Start in der Kunstturn-Bundesliga am Wochenende.

Nach aktuellem Stand ist die Teilnahme der 18-Jährigen an den Weltmeisterschaften Anfang November in Liverpool nicht gefährdet. Die deutsche Mehrkampf-Meisterin Sarah Voss aus Köln hingegen hatte am Donnerstag ihren Start bei den Welttitelkämpfen wegen einer Wadenverletzung absagen müssen.