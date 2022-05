Marcel Nguyen hat sich mit zwei vierten Plätzen beim Challenge Cup in Warna fast ein Jahr nach einem Kreuzbandriss zurückgemeldet.

Warna (SID) - Der zweimalige Barren-Europameister Marcel Nguyen hat sich mit zwei vierten Plätzen beim Challenge Cup im bulgarischen Warna fast ein Jahr nach einem Kreuzbandriss auf der Kunstturn-Bühne zurückgemeldet. An seinem Spezialgerät und auch am Reck verpasste der 34-Jährige nur knapp die Medaillen, hinzu kam Rang sechs an den Ringen.

Der Olympia-Zweite von London 2012 im Mehrkampf hat das Ziel, sich zum Abschluss seiner Karriere für die European Championships Mitte August in seiner Geburtsstadt München zu qualifizieren. Der wichtigste Wettkampf auf dem Weg dorthin sind für den Unterhachinger die deutschen Meisterschaften Ende Juni in Berlin.