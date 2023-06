Die Qualifikation für die diesjährigen Kunstturn-Weltmeisterschaften wird am 9. September in Heidelberg ausgetragen.

Die Qualifikation für die diesjährigen Kunstturn-Weltmeisterschaften wird am 9. September in Heidelberg ausgetragen. Die deutsche Frauen-Riege tritt ab 12.00 Uhr zu einem Länderkampf gegen Europameister Großbritannien sowie Frankreich an, einen internen Mehrkampf absolvieren ab 17.00 Uhr die deutschen Männer.

Bei den Welttitelkämpfen Anfang Oktober in Antwerpen werden die Tickets für die Olympischen Spiele 2024 in Paris vergeben. Dafür müssen die beiden deutschen Mannschaften in der belgischen Hafenmetropole jeweils mindestens den zwölften Platz belegen.