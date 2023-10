Kunstturner Lukas Dauser hat am Barren bei den Weltmeisterschaften in Antwerpen die Goldmedaille gewonnen.

"Bester Barrenturner der Welt, wie geil klingt das denn!", sagte der neue Champion und fügte lachend hinzu: "Es wird noch lange brauchen, bis ich das realisiert habe."

Der favorisierte Unterhachinger, der bereits unter der Woche dreimal die höchste Note in der Barren-Konkurrenz erturnt hatte, behielt auch im Finale die Nerven. Mit 15,400 Punkten setzte sich der 30-Jährige, zuletzt jeweils Zweiter bei Olympia 2021 in Tokio sowie der WM 2022 in Liverpool, erneut entscheidend von seinen Rivalen ab.

Und der Sportsoldat nutzte auch die Gunst der Stunde: Titelverteidiger und Olympiasieger Zou Jingyuan aus China zog einen Start bei den Asienspielen einer WM-Teilnahme in Belgien vor. Hinter Dauser belegten Shi Cong aus China und der Japaner Kaito Sugimoto die Plätze zwei und drei.

"Das kann man eigentlich nicht besser machen", lobte der sonst so strenge Chefcoach Valeri Belenki. Dauser ist nun der erste deutsche Barren-Weltmeister seit Sylvio Kroll 1985 in Montreal.