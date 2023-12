Am zweiten Tag der Kurzbahn-EM in Rumänien konnten die deutschen Schwimmer die erste Medaille bejubeln.

Ole Braunschweig hat den deutschen Schwimmern bei der Kurzbahn-EM im rumänischen Otopeni am zweiten Tag die erste Medaille beschert. Im Finale über 50 m Rücken schwamm der 26-jährige Berliner in 23,00 Sekunden zu Silber. Im vergangenen Jahr hatte Braunschweig auf der Langbahn EM-Bronze über diese Distanz gewonnen, auf der Kurzbahn musste er sich nun lediglich dem Franzosen Mewen Tomac um 16 Hundertstel geschlagen geben.

Eine Medaille verpasst hat indes Jessica Felsner. Im achtköpfigen Endlauf über 50 m Freistil reichte es für die Kölnerin nur zu Rang sieben, Felsner (24,11 Sekunden) schlug 59 Hundertstel hinter der schwedischen Siegerin Michelle Coleman an.

In den Halbfinals zeigten Angelina Köhler und Nele Schulze souveräne Auftritte. Über 200 m Schmetterling stürmte Köhler in 2:05,02 Minuten mit der besten Zeit in das für Donnerstag angesetzte Finale. Bereits im Vorlauf am Vormittag hatte die 23-Jährige als Viertschnellste überzeugt, Köhler war mit 2:06,82 Minuten nur vier Zehntel langsamer als bei ihrem Sieg bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften im November.

Schulze, die zunächst als Vorlaufschnellste die 100 m Lagen in 59,14 Sekunden gemeistert hatte, löste ihr Finalticket am Abend in 59,00 Sekunden.