München (SID) - Schwimmer Marius Kusch ist bei der Kurzbahn-WM im australischen Melbourne ins Finale eingezogen. Der 29-Jährige belegte am Dienstag mit 22,14 Sekunden im Halbfinale über 50 m Schmetterling den insgesamt sechsten Platz und qualifizierte sich damit für den Endlauf am Mittwoch (11.20 Uhr MEZ). Über die doppelte Distanz war der Essener 2019 Europameister auf der Kurzbahn geworden.

Ole Braunschweig (Berlin) und Marek Ulrich (Leipzig) verpassten dagegen das Finale über 100 m Rücken. Braunschweig, EM-Dritter auf der Langbahn, kam im Halbfinale nicht über den zwölften Platz hinaus, Ulrich landete auf Rang 16.

Am Mittwoch startet auch Anna Elendt (Frankfurt) in die Wettkämpfe, die 21-Jährige hatte im Sommer WM-Silber über 100 m Brust auf der langen Bahn gewonnen. Insgesamt ist der Deutsche Schwimm-Verband (DSV) in Melbourne mit acht Athletinnen und Athleten vertreten. Titelverteidiger Florian Wellbrock wie auch Isabel Gose und Lukas Märtens (alle Magdeburg) fehlen.