Hamburg (SID) - Die deutschen Schwimmer haben den vierten Tag der Kurzbahn-WM in Melbourne erwartungsgemäß ohne Medaille abgeschlossen. Ex-Weltmeister Marco Koch belegte am Freitag den siebten Platz über 200 m Brust. Der 32 Jahre alte Frankfurter schlug im Finale beim Sieg des Japaners Daiya Seto (2:00,35 Minuten) in 2:05,01 Minuten an.

Das Finale über 50 m Rücken mit Marek Ulrich musste nach einem Problem beim Start wiederholt werden. Eine Stunde später gingen die Teilnehmer erneut ins Becken, der 25 Jahre alte Leipziger wurde Achter (23,37 Sekunden). Zuvor war Josha Salchow über die 50 m Freistil im Vorlauf als insgesamt 31. mit persönlicher Bestzeit von 21,52 Sekunden ausgeschieden.

Die bislang einzige Medaille für den Deutschen Schwimm-Verband ( DSV) hatte Anna Elendt am Donnerstag gewonnen. Die WM-Zweite von Budapest sicherte sich über die 100 m Brust Bronze. Nachdem die 21-Jährige auf einen Start über die 200 m am Freitag verzichtete, stehen am Samstag die 50 m auf dem Programm.

Insgesamt ist der DSV in Melbourne mit acht Athletinnen und Athleten vertreten. Titelverteidiger Florian Wellbrock wie auch Isabel Gose und Lukas Märtens (alle Magdeburg) fehlen.