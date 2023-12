Luke Humphries hat sich nach seinem dramatischen Drittrundensieg bei der Darts-WM gegen Ricardo Pietreczko über die deutschen Fans beschwert. "Da waren ungefähr drei Leute, die bei jedem einzelnen Wurf gepfiffen und gebuht haben", sagte der Engländer nach dem 4:3 gegen den Deutschen. "Das ist einfach lächerlich. Am Ende haben sie die Reaktion bekommen, die sie verdient haben."

Die zahlreichen deutschen Fans in London hatten den favorisierten Humphries immer wieder aus dem Konzept gebracht - zum Teil auf unfaire Art und Weise. "Ich hatte 99 Prozent des Publikums gegen mich. Das war echt das härteste Spiel, was ich je gespielt habe", sagte der 28-Jährige.

Unmittelbar nach dem Match sprang Humphries deshalb immer wieder mit geballter Faust provokant in Richtung einer bestimmten Fan-Ecke und ließ alle Emotionen raus, die sich während des Matches angestaut hatten. "Wenn du anfängst zu reagieren, endet das nie gut. In meinem Kopf war nur: Gewinn das Spiel, dann kannst du es ihnen geben", sagte Humphries, der mit 1:3 in Sätzen zurücklag und doch noch gewann.

Sein eigenes Spiel an diesem Donnerstag bezeichnete Humphries als "Müll", um den erhofften ersten WM-Titel einzufahren, muss er sich steigern - und dennoch: Das Match gegen Pietreczko sei ein "riesiger Schritt" in seiner Karriere. "Ich bin stolz auf meine Leistung und auf das Comeback."