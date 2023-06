Nach ihrem Debüt im Volleyball-Nationalteam mit nur 16 Jahren will Leana Grozer mehr.

Nach ihrem Debüt im Volleyball-Nationalteam mit nur 16 Jahren will Leana Grozer mehr. "Es ist eine Riesenehre. Ich werde mich bemühen, in der Zukunft bei der A-Natio dabei zu sein", sagte die Teenagerin nach dem Nations-League-Spiel gegen die Dominikanische Republik (3:1) in Suwon/Südkorea dem SID.

Die Außenangreiferin, Tochter des deutschen Ausnahmespielers Georg Grozer (38), wurde im Kreis der Nationalmannschaft "von Anfang an sehr gut aufgenommen. Ich fühle mich superwohl hier", sagte die Nachwuchshoffnung.

Schnell wollte sie über den großen Moment reden. "Als wir im Hotel angekommen sind, habe ich natürlich sofort meine Familie angerufen, die superstolz war", sagte Grozer. Ihr Vater sei "ein sehr wichtiger Mensch für mich, da er mich immer unterstützt und mich versteht. Weil er auch alles erlebt hat. Für mich ist ein Ansporn, dass ich erfolgreicher sein will als er."

Der Bundestrainer bremst noch. "Leana ist hier zum Lernen", betonte Vital Heynen: "Es ist ein Schritt in einer Entwicklung. Sie ist jemand, der in vier, fünf, sechs Jahren ganz wichtig sein kann für die Nationalmannschaft."

Für den Belgier ist Leana Grozer keine Unbekannte. Den ersten Kontakt gab es schon 2012. Damals betreute Heynen die deutschen Männer - und Georg Grozer. "Da war sie fünf Jahre alt. Meine Tochter hat mit Leana gespielt."