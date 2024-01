Beachvolleyballerin Louisa Lippmann soll zukünftig in Zusammenarbeit mit dem Hallen-Serienmeister BR Volleys den Frauensport in Berlin vorantreiben.

Beachvolleyballerin Louisa Lippmann soll zukünftig in Zusammenarbeit mit dem deutschen Hallen-Serienmeister BR Volleys den Frauensport in Berlin vorantreiben. Die 29-Jährige, die derzeit an der Seite von Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig um die Teilnahme an den Spielen in Paris kämpft, geht zukünftig für den Sport-Club Charlottenburg an den Start und wird Vereinsbotschafterin der Volleys.

"Louisa genießt eine enorme Popularität im Beach- sowie Hallenvolleyball – und sogar darüber hinaus. Es braucht Leuchttürme wie sie, um unsere Sportart wachsen zu lassen", sagte Volleys-Geschäftsführer Kaweh Niroomand: "Wir möchten einen Beitrag dazu leisten, dass Frauensport an Popularität gewinnt. Dabei kann Louisa hervorragend helfen. Es soll aber nicht der einzige Kooperationsweg bleiben, den wir in diesem Bereich einschlagen."

Lippmann war jahrelang prägende Spielerin im deutschen Hallen-Volleyball ehe sie im vergangenen Jahr in den Sand gewechselt war. Bislang startete sie dort für den Hamburger SV.