Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Louisa Lippmann haben das Finale der Beachvolleyball-EM in Wien knapp verpasst. Das Duo unterlag im Halbfinale den an Nummer eins gesetzten Tanja Hüberli und Nina Brunner aus der Schweiz mit 1:2 (19:21, 21:19, 14:16). Der Einzug in die Vorschlussrunde ist dennoch der größte Erfolg des deutschen Teams, das erst seit November 2022 zusammenspielt.

Ludwig und Lippmann haben am Nachmittag noch die Chance, die kontinentalen Wettkämpfe mit einer Medaille abzuschließen. Im Spiel um Bronze (16.30 Uhr) trifft das Gespann auf die Verliererinnen des zweiten Halbfinals zwischen Daniela Alvarez/Tania Moreno ( Spanien) und Anouk Verge-Depre/Joana Mäder ( Schweiz).