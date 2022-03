Berlin (SID) - Beachvolleyballerin Laura Ludwig schmiedet kurz vor der Geburt ihres zweiten Kindes bereits Comeback-Pläne. "Als ich für Mitte August das ProTour-Turnier in Hamburg gesehen habe, dachte ich nur: Das wird ein bisschen knapp", sagte die 36-Jährige der Sport Bild: "Da brennt mein Spieler-Herz."

Stattdessen sei eher "November, Dezember ein Gedanke, aber kein Muss", betonte die Olympiasiegerin von 2016: "Da trainiere ich wahrscheinlich lieber zu hundert Prozent, um dann 2023 einzusteigen."

Ludwig hatte bereits zu Beginn der Schwangerschaft erklärt, sich dennoch auf die Olympiaqualifikation für die Sommerspiele in Paris 2024 vorbereiten zu wollen. "Mein Ziel ist immer Olympia, sonst würde ich es auch nicht machen", betonte Ludwig.

Mit Margareta Kozuch hatte sie bei den Olympischen Spielen in Tokio 2020 den Einzug ins Halbfinale verpasst. Bei der Suche nach einer Partnerin bei ihrem Comeback sei Ludwig "noch in der Findungsphase", aber "ich bin als Mutter von dann zwei Kindern ja in einer speziellen Situation". Dafür müsse auch die zukünftige Partnerin Verständnis haben.