Gut zwei Wochen vor dem Beginn der Special Olympics in Berlin strahlt MagentaTV eine Dokumentation über die deutschen Athletinnen und Athleten aus. Der Film "Jetzt! Wir! Special Olympics in Berlin" zur weltweit größten inklusiven Sportveranstaltung ist ab Sonntag auf #dabeiTV, in der Megathek und auf dem YouTube-Channel der Telekom-Plattform frei verfügbar.

Mitwirkende bei der Doku, für die Regisseur Michael Maske verschiedene Sportlerinnen und Sportler ein halbes Jahr lang mit der Kamera begleitete, sind auch Moderator Johannes B. Kerner, die zweimalige Fußball-Europameisterin Celia Sasic und Tennisstar Andreas Mies als prominente Paten. Schon seit Donnerstag sind bei MagentaTV diverse Athletenporträts zu sehen.

Bei den Special Olympics treten vom 17. bis 25. Juni ca. 7000 Athletinnen und Athleten aus 190 Ländern in 26 Sportarten gegeneinander an. Die Veranstalter erwarten etwa 300.000 Besucherinnen und Besucher bei den Wettkämpfen in der Hauptstadt.