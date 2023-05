Die siebenmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth hat beim Maimarktturnier in Mannheim den Grand Prix für sich entschieden. Die 53-Jährige aus Rheinberg zeigte auf ihrem Hengst Emilio in der Vier-Sterne-Prüfung am Montag eine starke Vorstellung und tanzte bei dem traditionsreichen Turnier mit 73,718 Prozent knapp auf Platz eins. Dicht dahinter folgte die zweimalige Mannschafts-Olympiasiegerin Dorothee Schneider ( Framersheim) mit Sister Act (73,217 Prozent).

Am Dienstag reitet Werth um ihren dritten Triumph in der Kür von Mannheim. Den Grand Prix Special, in dem sie in diesem Jahr nicht antritt, gewann die erfolgreichste Reiterin der Geschichte sogar bereits sieben Mal. Zuletzt entschied sie beide Prüfungen 2021 mit Bella Rose und Weihegold für sich, beide hat Werth inzwischen aus dem Sport verabschiedet.