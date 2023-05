Die siebenmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth hat zum dritten Mal in der Kür beim Maimarktturnier in Mannheim triumphiert.

Die siebenmalige Dressur-Olympiasiegerin Isabell Werth hat zum dritten Mal in der Kür beim Maimarktturnier in Mannheim triumphiert. Die 53-Jährige aus Rheinberg, die tags zuvor bereits den Grand Prix für sich entschieden hatte, setzte sich am Dienstag in der Vier-Sterne-Prüfung auf ihrem Wallach Emilio mit 82,630 Prozentpunkten vor Dorothee Schneider ( Framersheim) durch.

Die zweimalige Mannschafts-Olympiasiegerin kam mit Sisters Act auf 79,665 Prozent. Werth hatte in Mannheim die Kür bereits 2019 auf Don Johnson und 2021 auf Weihegold gewonnen.