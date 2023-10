Die deutschen Volleyballer haben sich erstmals seit mehr als zehn Jahren für die Olympischen Spiele qualifiziert. Die Mannschaft um DVV-Star Georg Grozer setzte sich beim Qualifikationsturnier in Rio de Janeiro auch gegen Katar mit 3:0 (25:15, 25:20, 25:16) durch und löste mit dem sechsten Sieg im sechsten Spiel vorzeitig das lang ersehnte Ticket für Paris 2024. Das nur statistisch bedeutsame Spiel zum Turnierabschluss gegen die Ukraine gewann die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes 3:0 (25:17, 25:12, 25:14).

Der Jubel war aber schon nach dem vorherigen Erfolg gegen Katar riesengroß. "Das ist Wahnsinn, es ist ein unglaubliches Gefühl, ich kann es noch nicht ganz begreifen, ich bin einfach nur glücklich", sagte der in Rio überragende Grozer: "Man sollte nie aufgeben, an seine Träume zu glauben, wir haben es einfach gemacht - und jetzt fahren wir nach Paris." Zuletzt hatten die DVV-Männer 2012 in London an Olympischen Spielen teilgenommen.

Gegen Katar war Anton Brehme mit 14 Punkten erfolgreichster Scorer des Teams von Bundestrainer Michal Winiarski, der erneut starke Grozer kam auf 13 Punkte. Bereits mit dem Gewinn des zweiten Satzes war die Qualifikation für Paris perfekt. Ohne jeden Druck spielte Winiarksis Mannschaft gegen die Ukraine befreit ihre Klasse aus.

In Rio hatte Deutschland bereits den Iran, Kuba und Tschechien geschlagen. Auch gegen die großen Favoriten Brasilien und Weltmeister Italien hatte sich die DVV-Mannschaft durchgesetzt und damit sich bereits die ideale Ausgangslage geschaffen.