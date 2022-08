Der WM-Sechste Lucas Matzerath hat den deutschen Schwimmern bei der EM in Rom die fünfte Medaille beschert.

Rom (SID) - Der WM-Sechste Lucas Matzerath hat den deutschen Schwimmern bei der EM in Rom die fünfte Medaille beschert. Der 22-Jährige aus Frankfurt/Main schlug im Finale über 50 m Brust nach 27,11 Sekunden als Dritter an. Gold ging an den italienischen Vizeweltmeister Nicolo Martinenghi vor seinem Landsmann Simone Cerasuolo.

Zuvor hatten für den Deutschen Schwimm-Verband (DSV) Isabel Gose Silber über 800 und Bronze über 200 m Freistil, Lukas Märtens ebenfalls Silber über 800 m sowie Ole Braunschweig Bronze über 50m Rücken gewonnen.