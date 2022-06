Brustschwimmer Lucas Matzerath hat in Budapest bei seinem ersten WM-Finale den sechsten Platz belegt.

Budapest (SID) - Brustschwimmer Lucas Matzerath hat in Budapest bei seinem ersten WM-Finale den sechsten Platz belegt. Der 22 Jahre alte Frankfurter schlug im Rennen über 100 m nach 59,50 Sekunden an und blieb damit 19 Hundertstel über seiner Bestzeit von Olympia in Tokio, wo er Neunter geworden war.

"Es ist nicht ganz die Zeit, die ich mir erhofft habe. Dennoch bin ich ganz zufrieden", sagte Matzerath: "Ich denke, der sechste Platz bei einer Weltmeisterschaft kann sich sehen lassen. Der nächste Angriff kommt dann bei der Europameisterschaft."

Gold ging an den Italiener Nicola Martinenghi vor dem niederländischen Olympiazweiten Arno Kamminga und dem Amerikaner Nic Fink.