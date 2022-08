München (SID) - Olympiasiegerin Lisa Brennauer hat zum Abschluss ihrer erfolgreichen Radsportkarriere eine Medaille bei den European Championships nur knapp verpasst. Die 34-Jährige belegte bei der Sprintentscheidung im EM-Straßenrennen auf der Ludwigstraße im Stadtzentrum von München den vierten Platz.

"Es hat nicht sollen sein", sagte Brennauer nach dem Rennen: "Ich denke vor allem, dass wir mit dem Ausgang hier zufrieden sein können." Sie habe sich "gefreut, auch wenn es keine Medaille war".

Brennauer kam nur Sekundenbruchteile hinter Rachele Barbieri aus Italien ins Ziel. Gold holte sich Lorena Wiebes aus den Niederlanden, die Weltmeisterin Elisa Balsamo aus Italien nach 130 km im Fotofinish besiegte.

Brennauer hatte im Vorfeld angekündigt, bei den Europameisterschaften ihre letzten Rennen zu bestreiten. In München war sie gleich mehrmals an den Start gegangen und hatte sich auf der Bahn den Titel mit dem Gold-Vierer von Tokio gesichert. Außerdem gewann die Allgäuerin Silber in der Einerverfolgung. Insgesamt sammelte sie 26 Medaillen bei Welt- und Europameisterschaften.