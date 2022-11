Triathlet Martin Schulz hat bei der Para-WM in Abu Dhabi am Donnerstag in seiner Startklasse (PTS5) die Silbermedaille gewonnen.

Köln (SID) - Triathlet Martin Schulz hat bei der Para-WM in Abu Dhabi am Donnerstag in seiner Startklasse (PTS5) die Silbermedaille gewonnen. Der zweimalige Paralympics-Sieger (2016, 2020) musste sich nur seinem kanadischen Dauerkontrahenten Stefan Daniel geschlagen geben.

Daniel siegte über die Sprintdistanz (750 m Schwimmen, 20 km Radfahren, 5 km Laufen) in 58:24 Minuten mit 49 Sekunden Vorsprung vor Schulz, der das Rennen in den ersten beiden Disziplinen angeführt hatte. Der Kanadier war jedoch im Laufen deutlich schneller.

Seine Comeback-Saison in der Startklasse PTS3 krönte Max Gelhaar mit Bronze. Gelhaar hatte nach 1:13:10 Stunden 2:25 Minuten Rückstand auf den spanischen Sieger Daniel Molina (1:10:35). Das Podium verpasste hingegen die WM-Dritte Elke van Engelen mit Rang sechs in der Klasse PTS4 (1:21:14). Gold ging an die Spanierin Andrea Miguelez Ranz (1:12:52).