Elf große Medienhäuser werden diesen Sommer umfassend von den Special Olympics in Berlin berichten. ARD, Bild, DAZN, die Deutsche Telekom, Meta, Prime Video, ProSiebenSat1, RTL, Sky, Sport1 und ZDF haben sich in einer Medien-Allianz für das größte inklusive Sportereignis der Welt (17. bis 25. Juni) zusammengeschlossen und stellten ihre Pläne am Dienstag in der Hauptstadt vor.

"Die Special Olympics sind ein beeindruckendes Ereignis, und wir wollen sie umfassend im TV, im Hörfunk und online als buntes Breitensport-Event zur Begegnung und Bewegung präsentieren, um die Sichtbarkeit und Wahrnehmung von Menschen mit geistigen Beeinträchtigungen zu fördern", sagte Axel Balkausky, Leiter ARD-Koordination Sport.

ZDF-Sportchef Yorck Polus ergänzte: "Wie bei all unseren anderen Sport-Übertragungen auch, werden auch bei diesen Spielen die Athletinnen und Athleten mit geistiger und mehrfacher Behinderung zu Wort kommen, werden wir die Hintergründe und Regeln der jeweiligen Wettbewerbe veranschaulichen und die Geschichten hinter den erzielten Leistungen erzählen."

Das Organisationskomitee (LOC) wird als Host Broadcaster 400 Stunden Programm von den Special Olympics produzieren. Die Eröffnungs- und Schlussfeier werden wie 13 Sportarten live als Weltsignal angeboten. Von den 13 übrigen Sportarten werden Zusammenfassungen erstellt. Die Eröffnungszeremonie im Berliner Olympiastadion am 17. Juni wird live im rbb, bei Sky und im Internet bei sportdeutschland.tv gezeigt.

Bei den Special Olympics treten 7000 Sportler und Sportlerinnen aus 190 Nationen in 26 Sportarten an. Deutschland stellt mit 415 Athletinnen und Athleten die größte Delegation.