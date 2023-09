Russische und belarussische Sportler können sich doch Hoffnung auf eine Teilnahme an den Paralympischen Sommerspielen in Paris 2024 machen.

Russische und belarussische Sportler können sich doch Hoffnung auf eine Teilnahme an den Paralympischen Sommerspielen in Paris 2024 machen. Auf der Generalversammlung des Internationalen Paralympischen Komitees (IPC) in Bahrain stimmten die Mitgliedsverbände mit 74:65 Stimmen gegen einen Antrag auf vollständige Suspendierung des NPC Russland. Dazu kamen am Freitag 13 Enthaltungen. Nach einer Mittagspause soll in Manama über einen Antrag zur teilweisen Suspendierung der NPCs der Kriegstreiber abgestimmt werden.

Das IPC hatte bis zuletzt darauf verzichtet, Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus zu Wettkämpfen zuzulassen, auch unter neutraler Flagge. Das war das Ergebnis der Vollversammlung in Berlin im vergangenen November. Der Deutsche Behindertensportverband ( DBS) hatte sich im Vorfeld klar für eine Fortsetzung der Suspendierung stark gemacht und entsprechend dem Antrag auf vollständige Suspendierung des NPCs aus Russland zugestimmt.