Verbandspräsident Andreas Michelmann glaubt fest an die Halbfinal-Chancen der deutschen Handball-Nationalmannschaft bei der bevorstehenden Heim-EM. Es sei "klar, dass wir diesen Traum haben", sagte der Cheffunktionär des Deutschen Handballbundes ( DHB) im Interview mit dem Mannheimer Morgen: "Bei einer Heim-EM wollen wir auch eine Stimmung erzeugen, die uns durchs Turnier trägt. Dafür benötigt man einen Traum, der öffentlich als hohes Ziel wahrgenommen wird."

Das Turnier, so Michelmann, komme für die recht junge Mannschaft von Bundestrainer Alfred Gislason nicht zu früh, um um Medaillen zu spielen. "Ich glaube an unsere Mannschaft", so der 64-Jährige. Teams wie Weltmeister Dänemark, Olympiasieger Frankreich und Titelverteidiger Schweden seien zwar stärker: "Aber mit den dann folgenden Nationen wie zum Beispiel Spanien bewegen wir uns auf Augenhöhe."