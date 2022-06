Am vierten Wettkampftag der Schwimm-WM in Budapest hat Lokalmatador Kristof Milak (22) für das Highlight gesorgt.

Budapest (SID) - Am vierten Wettkampftag der Schwimm-WM in Budapest hat Lokalmatador Kristof Milak (22) für das Highlight gesorgt. Der Olympiasieger triumphierte im Finale über 200 m Schmetterling in Weltrekordzeit von 1:50,34 Minuten. Bei seinem brutal überlegenen Sieg war Milak um knapp vier Zehntelsekunden schneller als bei seiner eigenen Bestmarke aus dem Jahr 2019, als er US-Superstar Michael Phelps den Weltrekord entrissen hatte.