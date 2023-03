Köln (SID) - Der achtmalige Motorrad-Weltmeister Marc Marquez hat sich beim MotoGP-Saisonauftakt in Portugal wie befürchtet einen Mittelhandbruch zugezogen und verpasst am nächsten Wochenende den Großen Preis von Argentinien. Das gab das Honda-Werksteam am Montag bekannt. Bereits an der Strecke hatte der Rennstall nach einer ersten Untersuchung im Medical Center vermutet, dass beim Spanier eine Fraktur vorliegt.

Marquez war am Sonntag in Portimao gestürzt, nach einem Fahrfehler räumte er Lokalmatador Miguel Oliveira ab und brach sich dabei den ersten Mittelhandknochen am Daumen der rechten Hand. Der 30-Jährige wurde bereits in Madrid operiert, beim Eingriff repositionierten die Ärzte den Knochen und fixierten ihn mit zwei Schrauben.

Der frühere Seriensieger ist bereits der dritte MotoGP-Pilot, der für die zweite WM-Station in Termas de Rio Hondo ausfällt. Auch Pol Espargaro fehlt nach seinem Horrorsturz vom Freitag, der Spanier erlitt eine Kieferfraktur, den Bruch eines Rückenwirbels sowie eine Lungenquetschung. Er wird eineinhalb bis zwei Monate aussetzen müssen. Ducati-Fahrer Enea Bastianini kann wegen eines Schulterblattbruchs nicht nach Südamerika reisen. Der Italiener verletzte sich bei einem Rennsturz.