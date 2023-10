Titelverteidiger Houston Astros hat sich in der Major League Baseball (MLB) auf den letzten Drücker ein Freilos für den Play-off-Auftakt erspielt. Durch ein 8:1 bei den Arizona Diamondbacks gewann der World-Series-Sieger die West Division der American League vor den Texas Rangers, die bei den Seattle Mariners 0:1 verloren.

Houston und Texas beendeten die Hauptrunde mit je 90 Siegen und 72 Niederlagen, die Astros gewannen aber den Direktvergleich. Die Rangers müssen in der Wildcard-Serie (best of three) ab Dienstag gegen die Tampa Bay Rays ran. Houston steht bereits im Viertelfinale, das gilt auch für die Baltimore Orioles, die Atlanta Braves und die Los Angeles Dodgers.

Die Astros treffen in der Runde der besten Acht auf den Sieger des Wildcard-Duells zwischen den Toronto Blue Jays und den Minnesota Twins um den Deutschen Max Kepler. Houston kann zum fünften Mal in sieben Jahren in die World Series einziehen, es winkt der dritte Titel in dieser Zeitspanne nach 2017 und 2022.