Dank Rekordmann Nick Castellanos haben die Philadelphia Phillies das Halbfinale in der Major League Baseball (MLB) erreicht.

Dank Rekordmann Nick Castellanos haben die Philadelphia Phillies das Halbfinale in der Major League Baseball (MLB) erreicht. Beim 3:1 gegen die Atlanta Braves gelangen dem US-Amerikaner zwei Home Runs, es war für den letztjährigen Finalisten im vierten Spiel der entscheidende dritte Sieg in der Best-of-Five-Serie.

Castellanos avancierte in der Nacht zu Freitag zum ersten Spieler in der MLB-Geschichte, der in aufeinanderfolgenden Play-off-Spielen mehrere Home Runs erzielte. "Unglaublich, sagte Castellanos, "das sind Momente, die ich nie vergessen werde".

Nächste Gegner der Phillies sind ab Montag die Arizona Diamondbacks. Ziel ist der dritte Gewinn der World Series nach 1980 und 2008. "Wir müssen noch acht Siege holen", sagte Castellanos.

Im zweiten Halbfinale stehen sich ab Sonntag Titelverteidiger Houston Astros, der zuvor die Minnesota Twins um den Berliner Profi Max Kepler ausgeschaltet hatte, und die Texas Rangers gegenüber.