MMA-Kämpfer Alexander Poppeck verpasste am Wochenende in Oberhausen die historische Chance, als erster Deutscher den Titel "Oktagon MMA" zu gewinnen.

Mixed-Martial-Arts-Kämpfer Alexander Poppeck hat am Wochenende in Oberhausen vor knapp 10.000 Zuschauern die historische Chance verpasst, als erster Deutscher den Titel bei Europas größter MMA-Promotion "Oktagon MMA" zu gewinnen. Der 31-jährige Münchner mit dem Spitznamen "Ironside" musste sich in der Rudolf-Weber-Arena im Duell um den Interimstitel im Halbschwergewicht dem Slowaken Pavol Langer nach fünf packenden Runden geschlagen geben.

Da der aktuelle Champion Karlos "Terminator" Vemola nicht zeitnah kämpfen konnte, wurde ein Interims-Titel vergeben. Poppeck, der sieben seiner letzten acht Kämpfe gewinnen konnte, war eigentlich als Favorit in Kampf gegangen, verlor aber in einer extrem knappen Entscheidung. Langer winkt nun ein Fight gegen Vemola.