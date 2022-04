Köln (SID) - Motorrad-Pilot Marcel Schrötter ist beim Moto2-Rennen im texanischen Austin nur knapp an seinem ersten Podium seit August 2020 vorbeigerast. Beim Grand Prix of the Americas kam der 29-Jährige aus Vilgertshofen auf seiner Kalex auf den vierten Platz. Zu Rang drei fehlten Schrötter nach 18 Runden und knapp 100 km knapp zehn Sekunden.

Schrötter, der in den ersten drei Saisonrennen nicht besser als Platz zehn abgeschnitten hatte, profitierte auch davon, dass die ersten drei der WM-Wertung nicht ins Ziel kamen: Celestino Vietti (Italien), Aron Canet (Spanien) und Somkiat Chantra (Thailand) schieden früh aus. Den Sieg sicherte sich der Italiener Tony Arbolino vor dem Japaner Ai Ogura (+3,439 Sekunden) und dem Briten Jake Dixon (+4,787).

In der MotoGP war Topstar Marc Marquez bei seinem Coemback noch nicht wieder voll auf der Höhe. Beim Sieg des Italieners Enea Bastianini (Ducati) kam der sechsmalige Weltmeister aus Spanien mit seiner Honda auf den sechsten Platz. Hinter Bastianini komplettierten der Spanier Alex Rins (Suzuki) und Jack Miller aus Australien (Ducati) das Podium.

Nach einem schweren Sturz in Indonesien hatte Marquez zuletzt beim dritten WM-Lauf in Argentinien gefehlt und war im Honda-Werksteam von Testfahrer Stefan Bradl (Zahling) ersetzt worden. Doppelsichtigkeit verhinderte zum wiederholten Mal in seiner Karriere den Start, inzwischen geht es dem 29-Jährigen viel besser.

Marquez hatte im Vorjahr seinen elften Sieg beim zwölften US-Start in der Königsklasse gefeiert, er gewann siebenmal in Austin, dreimal in Indianapolis und einmal in Laguna Seca. Nur 2019 war der frühere Serienweltmeister in Texas ausgeschieden.