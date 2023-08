David Alonso hat nach einer irren Aufholjagd Motorrad-Geschichte geschrieben. Der 17-Jährige raste am Sonntag im Moto3-Rennen in Silverstone vom 28. und damit letzten Platz ganz nach vorne und feierte als erster Kolumbianer überhaupt einen Sieg in einem Rennen der Motorrad-WM. Nach Zieldurchfahrt schlug er sich fassungslos die Hände vors Visier, wenig später setzte Alonso zum Wheelie an.

Platz zwei ging an den Japaner Ayumu Sasaki, Dritter wurde der spanische WM-Führende Daniel Holgado. Es ging eng zu: Bei Zieleinfahrt lag die Top 15 innerhalb von nur 1,572 Sekunden.