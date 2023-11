Von den acht WM-Titeln seines älteren Bruders Marc kann Alex Marquez nur träumen, vorerst hält er sich mit Tagessiegen in der MotoGP schadlos. Am drittletzten Rennwochenende der Saison in der Gluthitze von Sepang/Malaysia gewann der 27-jährige Spanier den Sprint vor seinem Landsmann Jorge Martin und Weltmeister Francesco Bagnaia (Italien/alle Ducati). In der WM-Wertung verkürzte Martin seinen Rückstand auf den führenden Bagnaia auf elf Punkte, die WM entscheidet sich zwischen diesen beiden.

Stefan Bradl, der in einigen Saisonrennen in der MotoGP als Ersatzfahrer am Start war, sieht Jorge Martin als den künftigen Weltmeister. "Ich kann mir vorstellen, dass er sich dafür revanchieren will, dass das Werksteam ihn nicht haben wollte und ihn ins Privatteam abgegeben hat", sagte Bradl in seiner Rolle als Experte von ServusTV.

Derweil sah sich Alex Marquez auf einer Mission, "und die war es, den Sprint zu gewinnen", sagte er nach der Siegerehrung. Für das Hauptrennen am Sonntag (08.00/ServusTV) ist er ebenfalls zuversichtlich: "Ich glaube, da können wir sogar noch besser aussehen, denn unsere Rennpace war im Abschlusstraining richtig stark." 2024 treten die Marquez-Brüder in der WM gemeinsam für das Repsol-Honda-Team an.