Köln (SID) - Das Ducati-Werksteam geht im neuen Jahr in der Motorrad-Königsklasse MotoGP wieder mit zwei italienischen Piloten an den Start. Enea Bastianini (24), in diesem Jahr für das Satellitenteam Gresini Racing auf einer Ducati unterwegs, folgt auf den Australier Jack Miller. Das gab Ducati Corse am Freitag bekannt. Zweiter Kandidat für den Platz war der Spanier Jorge Martin (Pramac Ducati) gewesen.

"La Bestia" Bastianini, der in der laufenden Saison schon drei Grand-Prix-Siege gefeiert hat, fährt 2023 an der Seite von Vizeweltmeister Francesco Bagnaia. Bastianini war 2021 in die MotoGP aufgestiegen. Ducati wartet seit 2007 auf einen Weltmeistertitel. Damals gewann Millers Landsmann Casey Stoner.