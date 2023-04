Termas de Río Hondo (SID) - Marco Bezzecchi (Ducati) hat den Großen Preis von Argentinien gewonnen. Nach seinem zweiten Platz im Sprint am Samstag überquerte der Italiener am Sonntag als Erster die Ziellinie des Autodromo Internacional im Norden Argentiniens. Damit übernahm der 24-Jährige auch die Führung in der Gesamtwertung vor seinem Landsmann Francesco Bagnaia (Ducati). Der erste Sieg für Bezzecchi war gleichzeitig der erste Erfolg für das von der Motorrad-Legende Valentino Rossi geführte Ducati-Team.

Das Podest komplettierten mit dem Franzosen Johann Zarco (+4,085 Sekunden) und dem Spanier Alex Marquez (+4,681), der von der Pole-Position gestartet war, zwei weitere Ducati-Fahrer. Weltmeister Bagnaia, Sieger beim Saisonauftakt in Portugal, war während des Rennens gestürzt, konnte jedoch weiterfahren und wurde Vorletzter.

Zum Auftakt der zweiten Station der noch jungen Saison hatte am Samstag der Südafrikaner Brad Binder (KTM) das zur Saison neu eingeführte Sprintrennen gewonnen. Der 27-Jährige kam vor den Italienern Bezzecchi und Luca Marini (Ducati) ins Ziel. Der Deutsche Jonas Folger, der als Ersatzmann für den verletzten Spanier Pol Espargaro einspringen wird, war noch nicht im Einsatz. Er soll für das Team GASGAS erst ab dem Großen Preis der USA in Austin/Texas (14. bis 16. April) fahren.

In Südamerika fehlten gleich vier Fahrer wegen Verletzungen, die sie beim Auftaktwochenende in Portimao/Portugal erlitten hatten: der sechsmalige MotoGP-Champion Marc Marquez ( Mittelhandbruch), sein spanischer Landsmann Pol Espargaro (Kieferbruch, Wirbelbruch, Lungenquetschung), Miguel Oliveira aus Portugal (Beckenprellung) und der Italiener Enea Bastianini (Schulterblattbruch). Auch der einzige deutsche WM-Pilot Lukas Tulovic (Eberbach) musste in der Moto2 wegen einer Handverletzung passen.