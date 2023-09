Honda-Pilot Stefan Bradl ( Zahling) darf erneut als Ersatzfahrer in der MotoGP aushelfen. Ursprünglich sollte sein Teamkollege Alex Rins ( Spanien) bei der 14. WM-Station im japanischen Montegi erstmals nach seiner Verletzung auf die Rennstrecke zurückkehren, verspürte aber nach den ersten Trainingsfahrten weiterhin "Schmerzen im rechten Bein", wie sein Team LCR am Freitag mitteilte.

Bradl darf sich damit sowohl im Sprintrennen am Samstag als auch im regulären Rennen am Sonntag (jeweils 8.00 Uhr) weiter beweisen. Vergangenes Wochenende war der 33-Jährige beim Grand Prix in Assen/Niederlande als 13. in die Punkte gefahren.