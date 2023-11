Das MotoGP-Team CryptoDATA RNF darf im kommenden Jahr nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen.

Das MotoGP-Team CryptoDATA RNF darf im kommenden Jahr nicht an der Weltmeisterschaft teilnehmen. Das entschied das MotoGP-Auswahlkomitee, bestehend aus Mitgliedern des Motorrad-Weltverbandes FIM, der Teamvereinigung IRTA und des WM-Vermarkters Dorna.

Grund dafür sind laut Mitteilung unter anderem "Verstöße gegen die Teilnahmevereinbarung", diese hätten das "öffentliche Image" der MotoGP beschädigt. CryptoDATA RNF war in der abgelaufenen Saison als Aprilia-Kundenteam mit Miguel Oliveira ( Portugal) und Raul Fernandez ( Spanien) an den Start gegangen.

Berichte über angebliche Schulden hatte der Rennstall am Samstag in einer Mitteilung zurückgewiesen. Man habe zudem einen "bis 2026 gültigen Vertrag" zur Teilnahme an der MotoGP-WM und "keine Kündigung erhalten".

Dies hat sich nun wohl geändert. Das MotoGP-Auswahlkomitee will Bewerbungen für ein neues unabhängiges Team mit Aprilia-Maschinen für 2024 prüfen.