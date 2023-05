Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (30) hat bei seinem Comeback nach Verletzungspause das Podest knapp verpasst. Im Sprintrennen zum großen Preis von Frankreich in Le Mans erreichte der spanische Motorradpilot Platz fünf. Wegen eines Mittelhandbruchs, erlitten beim WM-Auftakt in Portugal, hatte Marquez zuletzt die Stationen in Termas de Rio Hondo/Argentinien, Austin/USA und Jerez/Spanien verpasst.

Den Sieg im Rahmen des 1000. Grand Prix seit der Premiere der Motorrad-WM im Jahr 1949 sicherte sich Jorge Martin (Spanien/Ducati) vor Brad Binder (Südafrika/KTM) sowie dem italienischen WM-Spitzenreiter und Titelverteidiger Francesco Bagnaia (Ducati). KTM-Pilot Jonas Folger ( Oberbergkirchen) schied nach einem Sturz vorzeitig aus und holte keine Punkte. Auch Ex-Weltmeister Fabio Quartararo (Frankreich/Yamaha) kam zu Fall und erreichte das Ziel nicht.