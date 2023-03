Portimao (SID) - Der Saisonauftakt der Motorrad-WM in Portimao ist am Freitag von einem schweren Unfall überschattet worden. Der Spanier Pol Espargaro (31) verlor im zweiten freien Training der MotoGP die Kontrolle über seine KTM und erlitt ein Polytrauma am Rücken im Bereich der Lendenwirbelsäule und des Kreuzbeins. Das teilte die Rennleitung am frühen Abend mit. Espargaro gehe es "neurologisch gut", er habe nicht das Bewusstsein verloren und befindet sich für weitere Behandlungen in einem Krankenhaus in Faro.

Etwa 15 Minuten vor Ende der Session war Espargaro das Heck seines Motorrads ausgebrochen. Der frühere Moto2-Weltmeister wurde ins Kiesbett geschleudert, überschlug sich mehrfach und landete schließlich in den Reifenstapeln. Seine Maschine schlug dort nur knapp neben ihm ein. Espargaro wurde zunächst etwa 15 Minuten an der Unfallstelle behandelt, das Training war unterbrochen.

Die Motorrad-WM startet an diesem Wochenende mit dem Großen Preis von Portugal in ihre Saison, das Rennen der Königsklasse MotoGP findet am Sonntagnachmittag (15.00 Uhr MEZ/ServusTV) statt.