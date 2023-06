Beim Heim-Grand-Prix von Ducati landet das Team im Sprintrennen auf den ersten fünf Plätzen. Am Ende kann ein Lokalheld über den Heimsieg jubeln.

MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia hat das Sprintrennen bei seinem Heim-Grand-Prix in Mugello/Italien gewonnen. Der Ducati-Pilot setzte sich vor seinem Landsmann Marco Bezzecchi (Ducati) und Jorge Martin (Spanien/Ducati) durch. Damit baute Bagnaia vor dem Hauptrennen des 6. Laufs der Königsklasse im Motorradrennsport am Sonntag (14.00 Uhr) seinen Vorsprung in der Gesamtwertung vor Bezzecchi aus.

Johann Zarco ( Spanien) und Luca Marini ( Italien) machten den Fünffachsieg für Ducati perfekt. Jonas Folger (Schwindegg/KTM), der in Italien den verletzten Spanier Pol Espargaro vertritt, kam auf Platz 21 als Letzter ins Ziel.