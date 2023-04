MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia hat sich beim dritten WM-Lauf in Austin nach seinem Sturz zu Monatsbeginn erfolgreich zurückgemeldet.

Köln (SID) - MotoGP-Weltmeister Francesco Bagnaia ( Italien) hat sich beim dritten WM-Lauf in Austin nach seinem Sturz zu Monatsbeginn in Argentinien erfolgreich zurückgemeldet. Im dritten Rennen der neuen Sprint-Wertung feierte der Ducati-Pilot wenige Stunden nach seiner Bestzeit im Qualifying seinen zweiten Saisonsieg. Rang zwei hinter dem insgesamt dreifachen Saisonsieger ging an den spanischen Honda-Fahrer Alex Rins.

WM-Spitzenreiter Marco Bezzecchi kam vor dem Großen Preis am Sonntag als Sechster ins Ziel. Sein Vorsprung in der WM-Wertung auf seinen Landsmann und Markenkollegen Bagnaia schrumpfte auf einen Punkt zusammen.