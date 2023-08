Nach dem Saisonende in der Superbike-WM geht Weltmeister Alvaro Bautista als Gaststarter beim MotoGP-Rennen in Sepang/Malaysia an den Start.

Nach dem Saisonende in der Superbike-WM nimmt Weltmeister Alvaro Bautista mit einer Wildcard am MotoGP-Rennen in Sepang/Malaysia teil. Vom 10. bis 12. November ist der Spanier auf einer Ducati seines Teams Aruba.it Racing am Start.

"Das MotoGP-Rennen ist für mich ein Bonus und hat keine Priorität", sagte Bautista bei aller Freude über die Chance: "Wir müssen uns weiter auf die Superbike-Meisterschaft konzentrieren, die das Einzige ist, was zählt."

Ducati-Pilot Bautista, der die WM überlegen anführt, hatte zuletzt in Misano/Italien zwei Tests auf der MotoGP-Maschine der Italiener absolviert. Da die Superbike-Saison bereits am 29. Oktober in Jerez/Spanien endet, ist der 38-Jährige für den Malaysia-GP verfügbar.

Sein bislang letztes MotoGP-Rennen bestritt der 125er-Champion von 2006 im Jahr 2018. Danach erfolgte sein Wechsel in die Meisterschaft für seriennahe Maschinen.