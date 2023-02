Köln (SID) - Der zweimalige Motorrad-Weltmeister Dieter Braun feiert am Donnerstag seinen 80. Geburtstag. Der gebürtige Ulmer gewann in seiner Karriere 14 Grand-Prix-Rennen, die Titel holte Braun 1970 in der 125er- (Suzuki) und 1973 in der 250er-Klasse (Yamaha).

Ein großes Highlight seiner Laufbahn war der Sieg beim Großen Preis der DDR 1971 auf dem Sachsenring. Nach dem Rennen sangen die ostdeutschen Zuschauer die westdeutsche Nationalhymne mit. Bis zum nächsten Heimsieg auf dem Kurs dauerte es 41 Jahre, 2012 gewann Sandro Cortese dort das Moto3-Rennen und wurde Monate später Weltmeister.

Braun, der 1968 sein WM-Debüt gab, beendete seine Karriere 1977 nach einem Unfall auf dem Salzburgring.