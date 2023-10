Der italienische Motorrad-Pilot Andrea Iannone kehrt nach Ablauf seiner vierjährigen Dopingsperre zurück. Iannone wird 2024 für das Team GoEleven auf einer Ducati in der Superbike-WM an den Start gehen, das gab der Rennstall am Donnerstag bekannt.

"Maniac" Iannone wurde vom Motorrad-Weltverband FIM ursprünglich für 18 Monate gesperrt, nachdem am 3. November 2019 in Sepang/Malaysia in seiner Urinprobe ein anaboles Steroid nachgewiesen worden war. Gegen das Urteil zogen der 34-Jährige und die Welt-Anti-Doping-Agentur ( WADA) vor den Internationalen Sportgerichtshof CAS, dieser verlängerte die Sanktion auf vier Jahre.

"Ich habe lange auf diesen Moment gewartet, ich bin endlich wieder auf der Strecke, auf der ich mein Leben verbracht habe", sagte Iannone, früherer Ducati-Werksfahrer in der MotoGP, zu seinem Comeback.

Der dreimalige WM-Dritte in der Moto2 hatte sich nach dem positiven Test damit verteidigt, dass er verunreinigtes Fleisch zu sich genommen habe. Nach Ansicht des CAS konnte er jedoch weder die Art des Fleisches, noch dessen Herkunft bestimmen. Zudem hätten er und seine Experten nicht nachweisen können, dass es ein Problem in Malaysia mit durch diese Substanz kontaminierten Fleisch gebe.