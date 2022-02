Motorrad-Pilot Marcel Schrötter droht den Saisonstart in der Moto2 zu verpassen.

Köln (SID) - Motorrad-Pilot Marcel Schrötter droht den Saisonstart in der Moto2 zu verpassen. Der 29-Jährige aus Vilgertshofen erlitt am Montag bei den Testfahrten im portugiesischen Portimao eine "kleine" Fraktur an der linken Hand, wie sein Intact GP Team mitteilte.

Schrötter habe sich umgehend für eine genauere Diagnostik und eine eventuelle Operation nach Barcelona begeben, hieß es weiter. "Nicht das Testende, das wir erhofft haben", schrieb der Pilot bei Instagram. Die Saison beginnt am 6. März auf dem Losail International Circuit in Katar.

Schrötter steht vor seinem elften Jahr in der Moto2. In der abgelaufenen Saison erreichte er Rang zehn in der Meisterschaft.