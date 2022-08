Motorrad-Pilot Marcel Schrötter hat nach schwierigen Wochen in der Moto2 zurück in die Spur gefunden und an seine guten Ergebnisse angeknüpft.

Spielberg bei Knittelfeld (SID) - Motorrad-Pilot Marcel Schrötter hat nach schwierigen Wochen in der Moto2 zurück in die Spur gefunden und an seine guten Ergebnisse angeknüpft. Beim Großen Preis von Österreich in Spielberg fuhr der 29-Jährige am Sonntag als Achter in die Punkte. In Assen und Silverstone war Schrötter zuletzt zweimal gestürzt, davor hatte er sieben Mal in Serie die Top 10 erreicht.

Den Sieg in der Steiermark sicherte sich Ai Ogura, der Japaner (183 Punkte) übernahm damit auch die Führung in der Gesamtwertung. Der bisherige Spitzenreiter Augusto Fernandez (Spanien), zuletzt dreimal in Folge siegreich, wurde nur Fünfter und liegt einen Punkt zurück.

Schrötter war von Startplatz acht ins Rennen gegangen und konnte sich zunächst nicht verbessern, zur Rennhalbzeit rutschte er gar aus den Top 10. In einem turbulenten WM-Lauf profitierte er dann aber von einigen Stürzen der Konkurrenz und rückte vor. Vor der Sommerpause in Assen hatte Schrötter zunächst sein wohl bestes Saisonrennen gezeigt und griff nach seinem ersten Sieg in der Moto2, schied dann aber in Führung liegend aus.