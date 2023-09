Der Titelkampf in der Motorrad-Königsklasse MotoGP spitzt sich weiter zu. Im japanischen Motegi brachte sich der Spanier Jorge Martin mit einem perfekten Samstag in Stellung: Der Ducati-Pilot gewann den Sprint und sicherte sich zudem die Pole-Position für den Grand Prix am Sonntag - in der WM-Wertung beträgt der Rückstand auf Weltmeister und Spitzenreiter Francesco Bagnaia (Italien/Ducati) nur noch acht Punkte.

Im Kurzrennen über zwölf Runden gelang Martin bereits sein dritter Sprintsieg in Folge, er verwies Brad Binder (Südafrika/KTM) und Bagnaia auf die Plätze zwei und drei. Honda-Pilot Stefan Bradl, erneut als Ersatz für Stammfahrer Alex Rins bei LCR im Einsatz, landete als 20. auf dem letzten Platz. Im Qualifying für das Rennen am Sonntag (8.00 Uhr) wurde der Zahlinger 20. und damit Vorletzter.

Martin wird nach einer Rekordrunde bei der Zeitenjagd von Platz eins ins Rennen gehen, Bagnaia und der WM-Dritte Marco Bezzecchi (Italien/Ducati) starten von den Positionen zwei und vier.