Der Große Motorrad-Preis von Deutschland findet in der kommenden Saison nach fünf Jahren wieder erst Anfang Juli auf dem Sachsenring statt. Zuletzt war der WM-Lauf Mitte Juni über die Bühne gegangen, 2024 wird auf dem Kurs bei Hohenstein-Ernstthal vom 5. bis 7. Juli gefahren.

Der Grand Prix auf dem Sachsenring sei "bei den Fans beliebt wie nie zuvor und wahre deutsche Motorsport-Erfolgsgeschichte. Wir freuen uns schon jetzt auf das Motorsports-Volksfest im Juli 2024 in Sachsen", sagte ADAC-Sportpräsident Gerd Ennser.

Der einzige deutsche Grand Prix kehrt auf seinen traditionellen Termin nach dem Lauf in Assen/Niederlande zurück. In diesem Jahr hatten die Fans am Sachsenring für einen Besucherrekord gesorgt, 233.196 Zuschauer kamen an drei Tagen. Anfang Juli war der GP zuletzt 2019 ausgetragen worden.