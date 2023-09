Motorrad-Pilot Lukas Tulovic ( Eberbach) ist nach seinem Schlüsselbeinbruch, den er bei einem Sturz im Moto2-Training beim indischen Grand Prix erlitten hatte, erfolgreich operiert worden. In einer Klinik in Neu-Delhi wurde der Bruch mit einer Platte fixiert. "Nicht das Ende zu einem bis dahin super Wochenende, das wir verdient haben", schrieb der 23-jährige Tulovic bei Instagram, aber: "Vielen Dank an das medizinische Team der MotoGP und die Klinikärzte, es war alles sehr professionell."

Für Tulovic bedeutet der Ausfall einen weiteren Rückschlag im bisher ohnehin frustrierenden Saisonverlauf. Für den Fahrer und das gesamte IntactGP-Team sei die Situation "super hart", sagte Teammanager Jürgen Lingg bei ServusTV: "Ich habe das Gefühl, dass immer, wenn wir ein kleines Licht am Ende des Tunnels sehen, dann kriegen wir wieder einen auf den Deckel."

Ein Comeback von Tulovic, dem einzigen deutschen Fixstarter in der Motorrad-WM, sei möglicherweise beim Saisonfinale Mitte Oktober in Indonesien denkbar, sagte Lingg: "Japan nächste Woche wird sicher nicht funktionieren."

Bei dem erstmals in Indien ausgetragenen GP auf dem anspruchsvollen Buddh International Circuit war Tulovic am Samstag in der Schlussphase des dritten Trainings gestürzt. Im ersten Sektor war er zuvor mit persönlicher Bestzeit unterwegs in Richtung Q2 gewesen.