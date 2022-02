Köln (SID) - Mit einem Kraftakt hat der deutsche Basketball-Pokalsieger Bayern München seine Bundesliga-Tabellenführung ausgebaut. Das Team von Trainer Andrea Trinchieri riss bei den Löwen Braunschweig durch seinen 91:82 (77:77, 42:30)-Sieg nach Verlängerung ein fast schon verlorenes Spiel aus dem Feuer und hat nun dank Titelverteidiger Alba Berlin zwei Punkte Vorsprung auf Verfolger Telekom Baskets Bonn. Die Rheinländer verloren 77:89 (43:51) gegen den Meister, der durch seinen zweiten Liga-Sieg nacheinander Anschluss zur Spitzengruppe behielt.

Im oberen Tabellendrittel rückten die MHP Riesen Ludwigsburg durch einen 80:71 (34:36)-Erfolg bei den Frankfurt Skyliners ins Führungsquartett vor. Kellerkind s.Oliver Würzburg setzte sich durch einen knappen 90:89 (44:45)-Sieg gegen den früheren Serienchampion Brose Bamberg zumindest vorübergehend von Schlusslicht Baskets Oldenburg ab.

München feierte in Braunschweig seinen vierten Liga-Erfolg in Serie. Damit kam der Spitzenreiter zugleich zum zehnten Sieg im 13. Pflichtspiel seit dem Jahreswechsel.

In Braunschweig verlor München drei Tage nach dem deutlichen EuroLeague-Heimsieg gegen Maccabi Tel Aviv nach wiederum souveräner Leistung im dritten Viertel seinen Rhythmus und verspielte dabei auch seinen komfortablen Vorsprung. Bis rund drei Minuten vor Spielende geriet der Ex-Meister sogar mit zehn Punkten in Rückstand, rettete sich aber trotz eines erfolglosen Drei-Punkte-Wurfes seines Topscorers Deshaun Thomas in der Schlusssekunde in die Verlängerung und spielte dabei seine Klasse wieder sicher aus.

Beste Werfer der Bayern war der erneut herausragende Thomas mit 23 Punkten sowie Andreas Obst mit 17 Zählern. In Braunschweigs Mannschaft war David Krämer mit 22 Punkte der erfolgreichste Spieler. Sein Teamkollege Owen Klassen kam auf 14 Zähler.

München hat nun zwei Pluspunkte Vorsprung auf Bonn und hat außerdem ein Spiel weniger als das Team aus der früheren Bundeshauptstadt. Bonn konnte gegen Berlin lediglich bis zur Mitte des zweiten Viertels mithalten. Bester Gäste-Werfer war Yovel Zoosman mit 18 Punkten. Zielsicherster Spieler der Hausherren war Parker Jackson-Cartwright mit 20 Zählern.