Champions-League-Sieger Telekom Baskets Bonn hat den US-Amerikaner Brian Fobbs verpflichtet. Der Guard kommt als amtierender MVP der belgisch-niederländischen BNXT-League von den Kangoeroes Mechelen an den Rhein und unterschrieb beim deutschen Vizemeister einen Zweijahresvertrag. Verlassen wird die Baskets dagegen nach zwei Jahren Jeremy Morgan. Der Bonner Co-Kapitän schließt sich dem französischen Erstligisten JL Bourg an.

"Die Entscheidung für Bonn war leicht", sagte Fobbs in einer Mitteilung des Klubs: "Man kann nicht anders, als zu einem Team wie diesem gehören zu wollen." Baskets-Manager Savo Milovic fügte hinzu: "Wir freuen uns, dass wir Brian von unserem Programm überzeugen konnten. Er hatte mehrere Vertragsangebote, sieht aber bei uns die richtige Situation, um sich auf dem nächsten Level zu behaupten." Der 25-Jährige sei zudem "ein echtes Kraftpaket" und werde "auch in der Defense helfen", so Milovic.

Immer noch offen ist dagegen der Verbleib von Liga- und Champions-League-MVP TJ Shorts. Der umworbene US-Amerikaner soll sich laut Bild-Zeitung in finalen Gesprächen mit Paris Basketball befinden. Shorts würde dort auf seinen Erfolgscoach Tuomas Iisalo treffen, der Finne hatte vor Kurzem seinen Wechsel von Bonn zum französischen Hauptstadt-Klub bekannt gegeben.