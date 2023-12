Die deutschen Badminton-Männer haben ihr Ticket für die Team-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Polen gelöst.

Die deutschen Badminton-Männer haben ihr Ticket für die Team-Europameisterschaft im kommenden Jahr in Polen gelöst. Ohne den verletzten Spitzenspieler Mark Lamsfuß bezwang das Team des Deutschen Badminton Verbandes ( DBV) zum Abschluss des Qualifikationsturniers in Bad Camberg den härtesten Gruppengegner Finnland mit 3:2 und ist dank drei Siegen aus drei Quali-Spielen beim EM-Turnier in Lodz (14. bis 18. Februar 2024) dabei.

Die ersten beiden Matches hatte das DBV-Team noch ohne Spielverlust (je 5:0) gegen Malta und Estland dominiert. Gegen die Finnen, die zuvor ebenfalls zweimal deutlich gewonnen hatten, musste die deutsche Auswahl alles investieren und drehte einen 0:2-Rückstand nach den ersten beiden Einzeln.

Bereits am Samstag hatten die Frauen mit einem 4:1-Erfolg gegen England das EM-Ticket gelöst. Da die Mannschaften aus Island und Norwegen ihre Teilnahme an dem Quali-Turnier zurückgezogen hatten, war England die einzige Hürde.